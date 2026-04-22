Detenido un varón por apuñalar a un conocido en Jinámar (Gran Canaria) por una discusión previa

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón con antecedentes como autor de un delito de tentativa de homicidio al presuntamente haber apuñalado a un conocido en la tarde del 17 de abril en una calle de Jinámar (Gran Canaria) motivado por una discusión previa.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, varias patrullas acudieron al lugar y recabaron el testimonio de un testigo que manifestó haber observado a un varón acompañado de una mujer huyendo de la zona portando un cuchillo.

La víctima sufrió dos heridas de arma blanca en el tórax por lo que tuvo que ser trasladada de urgencias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde quedó ingresada siendo su evolución estable y, en principio, no se teme por su vida.

Por su parte, la Policía activó el protocolo de actuación para delitos violentos, procediendo al acordonamiento de la zona para la preservación de vestigios, y donde los especialistas de Policía Científica realizaron la correspondiente inspección ocular.

Mientras, agentes de Policía Judicial se hicieron cargo de la investigación y montaron un dispositivo de búsqueda para identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido apenas 24 horas después.

El arrestado y la víctima se conocían, y la agresión se originó tras una discusión previa, en presencia de la pareja de la víctima, y fue escalando en intensidad y hasta desembocar en el posterior apuñalamiento.

Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente quien ha decretado su ingreso en prisión.