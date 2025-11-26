Detenidos cuatro varones por agredir y apuñalar a un joven en Arrecife (Lanzarote) por un ajuste de cuentas

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional ha detenido a cuatro varones de entre 21 y 32 años, alguno de ellos con antecedentes por delitos de lesiones, como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio al agredir y apuñalar a un joven de 21 años en Arrecife (Lanzarote) por un posible ajuste de cuentas de peleas anteriores.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 16 de noviembre en las proximidades de una conocida zona de ocio de la ciudad.

Así, los presuntos agresores vieron a la víctima en la calle y lo reconocieron por haber tenido enfrentamientos anteriormente.

En este momento, el joven huyó del lugar hacía su domicilio en busca de refugio mientras era perseguido por los detenidos los cuales, tras darle alcance, comienzan a golpearlo, agredirlo y por último asestarle una puñalada por la espalda, quedándose el arma blanca incrustada.

Por su parte, unos vecinos del edificio donde residía la víctima alertaron a las autoridades y servicios médicos, quienes lo trasladaron hasta el Hospital General, donde tuvo que ser intervenido de urgencias por las lesiones que presentaba y donde lograron extraerle el arma blanca que fue entregada a los agentes.

Mientras, la investigación policial logró identificar y detener a los cuatros autores de la agresión para ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión preventiva para uno de ellos.