Detenidos dos hombres con 20 kilos de cocaína en una autocaravana aparcada al lado de un colegio en Lanzarote

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional detuvo el 2 de septiembre a dos varones de 47 y 48 años, por un delito de tráfico de drogas después de que los agentes hallaran 20 kilos de cocaína en el interior de una autocaravana estacionada al lado de un centro escolar de Costa Teguise (Lanzarote).

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canaria, fue una alerta del propio centro avisando sobre la presencia de una autocaravana estacionada en su aparcamiento cuyos ocupantes mostraban actitudes muy sospechosas, lo cual preocupó a los responsables por el cercano inicio de la actividad escolar.

Así, los agentes del Grupo de Estupefacientes comprobaron que un individuo con antecedentes por tráfico de drogas acudía a diario al vehículo entregando mochilas y bolsas a su morador.

Por ello, y con estos indicios, solicitaron la autorización judicial para registrar la autocaravana y el domicilio de uno de los sospechosos.

Durante los registros, se hallaron más de 116.00 euros en metálico en la vivienda y 20 kilos de cocaína en la autocaravana. El valor de la droga intervenida se estima en más de 700.000 euros.

Finalmente, los arrestados fueron puestos a disposición judicial y, tras declarar, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.