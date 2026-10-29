Detenidos los dos presuntos autores de dos robos con violencia en el Puerto de la Cruz, en Tenerife

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente a dos hombres como presuntos autores de dos robos con violencia en el municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife.

La investigación se inició a raíz de la recepción de dos denuncias presentadas en la Comisaría Local de Puerto de la Cruz, en las cuales la descripción de los autores era coincidente, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Una de las víctimas fue una mujer de 52 años a la cual le sustrajeron una cartera con 300 euros empleando gran violencia. Los detenidos, mediante un tirón de pelo, arrojaron a la mujer al suelo, asestándole seguidamente múltiples golpes y patadas por todo el cuerpo que le causaron varias lesiones por las que tuvo que recibir asistencia médica.

La segunda víctima se trataba de una joven menor de edad a la que sustrajeron violentamente el teléfono móvil. El posicionamiento de este dispositivo fue clave para que los agentes pudieran localizar a los implicados, ya que los mismos trataron de venderlo en la zona de bares de ocio del municipio portuense.

Además de la labor desarrollada por los agentes intervinientes para lograr el total esclarecimiento de los hechos y la identificación y detención de los dos implicados, se ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana, la cual resultó clave para la localización de uno de ellos.

Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.