Sucesos.- Detenidos los dos presuntos autores de un robo con violencia en Las Galletas, en Arona (Tenerife) - POLICÍA LOCAL ARONA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Arona ha detenido el pasado martes a dos hombres, de 29 y 62 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en el núcleo de Las Galletas.

La actuación se inició alrededor de las 18:30 horas, cuando la Unidad de Dron de la Policía Local realizaba un servicio preventivo de seguridad ciudadana en la zona, con el apoyo de agentes de la Unidad de Prevención Policial (UPP), según ha concretado el consistorio en una nota.

Durante el dispositivo, un ciudadano alertó a los agentes de un altercado que se estaba produciendo en la avenida Fernando Salazar González.

Según las primeras diligencias practicadas, los dos individuos habrían sustraído el bolso de una mujer que se encontraba en la terraza de una cafetería y posteriormente habrían huido a la carrera.

INTERVENCIÓN POLICIAL

Los gritos de la víctima y de sus acompañantes alertaron a vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona, algunos de los cuales lograron interceptar a los presuntos autores. Durante la intervención, los dos hombres ofrecieron resistencia. Uno de ellos fue retenido en el lugar, mientras que el segundo consiguió huir inicialmente. Los agentes recuperaron el bolso de la víctima, que contenía 1.450 euros en efectivo.

De forma inmediata, los agentes difundieron por radio la descripción del individuo que había huido. Esta información permitió a una patrulla de la misma unidad localizarlo y detenerlo poco después en las inmediaciones. Durante la actuación policial, a uno de los detenidos se le intervino además un arma blanca.

Tras las detenciones, ambos hombres fueron trasladados a un centro sanitario para recibir asistencia médica. La víctima presentó posteriormente la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Concluidas las diligencias policiales, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.