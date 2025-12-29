Detenidos dos varones por pescar ilegalmente tres tiburones angelotes en Punta Mujeres (Lanzarote)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha detenido a dos varones por colocar una red de pesca ilegal en la costa de Punta Mujeres (Lanzarote) que contenía la captura de tres ejemplares de tiburón angelote (Squatina squatina), una especie declarada en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desde 2019.

Según informa la Guardia Civil, se trató de una actuación conjunta con el Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias, personal de la Reserva Marina de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla.

La misma se inició tras el aviso de un ciudadano que alertó sobre la presencia de un arte de pesca aparentemente abandonado en las proximidades del muelle de Punta Mujeres.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una 'red fantasma', los agentes del SEPRONA se desplazaron hasta el lugar y constataron la existencia de un trasmallo de unos 80 metros de longitud dispuesto en una zona de gran interés medioambiental.

De igual modo, se comprobó que la red contenía tres ejemplares de tiburón angelote, de los cuales dos ya habían fallecido, mientras que debido a las difíciles condiciones del mar y la ubicación del arte, fue necesaria la intervención de bomberos y personal especializado para garantizar la retirada segura del material y la recuperación de los animales.

Por su parte, los agentes iniciaron una investigación para determinar la autoría de la instalación de la red, que culminó con la identificación y detención de dos varones por su presunta implicación en un delito contra la fauna, tipificado en el artículo 334.1 del Código Penal, al tratarse de la captura de una especie protegida y en peligro de extinción.