Detenidos el gerente y un trabajador de un pub en Las Verónicas (Tenerife) por la venta de 'gas de la risa'

Gas de la risa intervenido en un pub de ocio en Las Verónicas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública en un pub de la zona de ocio de Las Verónicas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 7 de junio, cuando un agente en servicio observó a un trabajador del local mientras salía con una botella de óxido nitroso (Gas de la risa) y con los utensilios propios para su dispensación de forma recreativa.

Por tal motivo, se procedió a la inspección del establecimiento, hallándose un almacén anexo al que únicamente tenían acceso los empleados del lugar y cerrado con llave, detalla la Policía Nacional en una nota.

En dicho almacén se encontraron numerosas cajas con botellas y cápsulas de óxido nitroso, así como utensilios para su venta, concretamente 91 bombonas grandes de N20 de 670 gramos por unidad, 384 cápsulas metálicas de la misma sustancia de 7.5 gramos por unidad, 96 bolsas conteniendo 100 globos cada una y dos sifones o dispensadores.

Además, en una de las mesas situada en la sala de baile, así como en la terraza del local y en los baños, se localizaron botellas, globos y dispensadores al alcance de los clientes similares a las halladas en el almacén y cajas vacías de estos productos en las bolsas de basura.

Tras los hallazgos, se solicitó colaboración de agentes de la Policía Local del término municipal de Arona, quienes levantaron actas administrativas en materias de actividades clasificadas.

El consumo de esta sustancia se ha puesto muy de moda entre los jóvenes en los últimos años y conlleva graves riesgos, entre los que se incluyen accidentes debido a los mareos y pérdida de equilibrio que frecuentemente terminan en caídas y lesiones o incluso la asfixia o daños neurológicos, resalta la Policía Nacional.

Por todo ello, se procedió a la detención de uno de los trabajadores del local por un presunto delito contra la salud pública por la comercialización para el uso recreativo de este tipo de sustancia, así como del responsable y gerente del local de ocio, que portaba entre sus pertenencias 975 euros en billetes fraccionados y al que le constan otras detenciones por delitos de la misma naturaleza.