Detenidos madre e hijo por vender droga desde una vivienda de Jinámar (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha detenido a dos personas, madre e hijo, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales al utilizar una vivienda situada en Jinámar (Gran Canaria) como punto de venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que fue una denuncia sobre el trasiego de personas en un domicilio donde al parecer se estaba llevando a cabo la venta y uso de medicamentos, así como de otras sustancias estupefacientes, lo que dio inicio a la investigación.

De esta manera, los agentes confirmaron que dicha vivienda se trataba de un punto activo de venta de drogas, finalizando la investigación con la entrada y registro en el domicilio donde se incautó de 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes, además de 5.710 euros en efectivo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.