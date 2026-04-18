Detenidos uno de los tres implicados en una reyerta en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Local han detenido este sábado en Las Palmas de Gran Canaria a uno de las tres personas, de origen magrebí, implicadas en una reyerta producida en el barrio de La Isleta.

El suceso se produjo sobre las 11.20 horas en la Calle La Naval, en el barrio de la ciudad capitalina.

Según detallan fuentes policiales, uno de los tres implicados en la reyerta portaba un machete de grandes dimensiones. Finalmente, se detuvo a uno de ellos, y ya se instruyen diligencias.