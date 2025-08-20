Detenidos tres jóvenes por cuatro asaltos a mayores y personas vulnerables durante un fin de semana en Lanzarote

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

Los agentes lograron localizarlos pese a que carecían de domicilio fijo

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional procedió a la detención durante los meses de julio y agosto a tres jóvenes como presuntos responsables de varios robos con violencia al realizar hasta cuatro asaltos a mayores y personas vulnerables durante un mismo fin de semana en Arrecife (Lanzarote).

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado en el que agrega que el 'modus operandi' consistía en abordas a las víctimas con agresividad para sustraerles sus pertenencias.

En concreto, los hechos ocurrieron entre los días 6 y 8 de julio, periodo en el que se registraron cuatro atracos, y la investigación, apoyada en cámaras de videovigilancias y en los testimonios de los afectados, permitió identificar, localizar y detener a los sospechosos, pese a que carecían de domicilio fijo.

Tras ser puestos a disposición judicial, dos de los detenidos ingresaron en prisión preventiva, mientras que la investigación continúa abierta sin descartar nuevas detenciones.