Detiene a tres personas por robar en un complejo hotelero del sur de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaria Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con fuerza cometido en una habitación de un complejo hotelero del sur de la isla.

El robo se ha producido el 18 de septiembre y las detenciones se han realizado el 27 de octubre, en el marco del Plan Turismo Seguro, después de iniciar la investigación al denunciar una turista la desaparición de 200 euros en efectivo que guardaba en una maleta dentro de su habitación, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Esto llevó a los agentes del Grupo de Patrimonio de la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas a iniciar las averiguaciones, comprobando que los tres implicados se habían puesto de acuerdo para cometer el robo.

En concreto, descubrieron que uno de los detenidos, que trabajaba en la recepción del establecimiento, aprovechó su puesto para facilitar una llave de acceso a otro de los implicados, que estaba alojado en el mismo complejo.

Sería este último quien habría aprovechado las horas nocturnas para entrar en la habitación de la víctima sin levantar sospechas y llevarse el dinero.

Posteriormente, tras conocer la reclamación de la turista, la tercera implicada envió un correo haciéndose pasar por el hotel con la intención de tranquilizar y evitar que presentara una denuncia ante la policía.

Una vez llegada a estas conclusiones, los agentes lograron identificar a los tres sospechosos y procedieron a su detención. Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.