Detienen a cuatro personas y desmantelan un local de venta de hachís y marihuana en Santa Cruz de Tenerife

Drogas requisadas en el desmantelamiento de punto de venta de drogas en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de marihuana y hachís establecido en Santa Cruz de Tenerife y detenido a cuatro individuos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar la existencia de un local ubicado en pleno centro de la capital tinerfeña donde diversos individuos, bajo el amparo de la aparente y ficticia legalidad de una asociación privada, presuntamente estarían vendiendo sustancias estupefacientes.

Tras la realización de numerosos dispositivos policiales con el apoyo de agentes de la Policía Local, los investigadores comprobaron como a dicho establecimiento acudían gran número de individuos durante todo el día con la finalidad de adquirir sustancias estupefacientes.

De estas personas, muchos eran extranjeros e incluso se interceptó a un menor de edad, detalla la Policía Nacional en una nota.

Por tal motivo, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el local, procediendo los agentes a la detención de dos personas y a la incautación de diversas cantidades de sustancia estupefaciente, concretamente 2.359 gramos de marihuana, 88 gramos de rosín, 352 gramos de hachís, 68 cigarros tipo porro, 9 cajas de aceite de hachís y 3.060 euros en efectivo.

Posteriormente fueron arrestados otros dos individuos como miembros de la dirección del club.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por un presunto delito de tráfico de drogas.