Detienen a dos hombres en Mogán (Gran Canaria) con órdenes de búsqueda y captura por la justicia

Archivo - Comisaría Policía Local de Mogán - AYUNTAMIENTO DE MOGÁN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Mogán, en la isla de Gran Canaria, han detenido a dos hombres con órdenes de búsqueda y captura por la justicia.

La primera detención se produjo el 14 de enero pasadas las 21.00 horas, durante un control rutinario, en la zona de El Cercado del Barranco de Mogán, junto a la carretera GC-200, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

En ese momento, los agentes dieron el alto a un vehículo y realizaron la prueba de detección de drogas al conductor, que arrojó un resultado positivo en cocaína. Los policías realizaron las comprobaciones pertinentes a la documentación del hombre, comprobando que el mismo se encontraba bajo orden de búsqueda, detención y personación del Juzgado de lo Penal Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria desde el 3 del septiembre de 2025, hecho que verificó la Guardia Civil.

En cuanto a la segunda detención se produjo en el mediodía del 15 de enero cuando, mediante alerta del 112, la Policía Local fue informada de una discusión en la calle Los Quesada, en la zona del barranco de Mogán.

Una vez en la zona, los agentes hablaron con el denunciante, que les informó de que había mantenido una discusión con otro hombre que se encontraba en una caseta cercana a la suya y que además se había mostrado violento. Sin embargo, al entrevistarse la policía con el denunciado, este negó la situación y alegó que "simplemente el otro individuo no quería que él viviera ahí".

Si bien, una vez identificado, la Policía Local solicitó al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico comprobar posibles antecedentes, confirmando que contaba con una orden de detención y personación de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde.