Detienen a dos hombres por participar en una riña en Caleta de Fuste (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en una riña tumultuaria en Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. Además ha investigado a otros dos varones por su posible participación en los mismos hechos.

Los hechos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se han producido durante el día el 5 de noviembre, en una céntrica calle de esta zona turística, hasta donde se desplazaron agentes tras recibir varias llamadas de ciudadanos que alertaban sobre una pelea entre varias personas.

Los agentes recabaron varios testimonios que indicaban que los implicados se agredieron mutuamente utilizando objetos como palos de golf y cizallas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente se activó un dispositivo de seguridad en el que participaron agentes del Puesto de la Guardia Civil de Puerto del Rosario y efectivos de la Policía Local de Antigua, pudiendo localizar a los presuntos implicados, que aún permanecían en la zona portando los objetos empleados durante la riña.

Asimismo en la intervención, los equipos de seguridad tomaron declaración a diversos testigos presenciales para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y, según las informaciones obtenidas, la pelea generó "gran conmoción" entre los vecinos y turistas presentes, ya que se produjo en una zona "muy transitada" y coincidiendo con una hora de "alta afluencia".

Además la violencia mostrada por los presuntos autores, especialmente por el uso de objetos potencialmente letales, "provocó una situación de alarma y comprometió" la seguridad en uno de los principales núcleos turísticos de la isla.

Los agentes, una vez recopilada la información necesaria en el lugar de los hechos, procedieron a la detención in situ de dos de los implicados, que les incautaron los objetos utilizados en el altercado; mientras que los dos individuos fueron posteriormente citados en dependencias policiales, donde se les tomó declaración en calidad de investigados.

Tras finalizar las diligencias, la Guardia Civil puso a disposición de la autoridad judicial a los dos detenidos, junto con el conjunto de actuaciones instruidas.