Detienen a dos hombres por el robo de cobre en la Depuradora del Consorcio del Agua de Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) han detenido este lunes, 3 de agosto, a dos hombres, naturales de Lanzarote y residentes en la isla, por un presunto delito de robo de cobre de alto valor en las instalaciones de la Depuradora del Consorcio de Lanzarote, localizada en las proximidades de la LZ 34.

La detención se ha producido después de que los agentes, de patrulla por el barrio de Argana Alta, fueran requeridos por sus homólogos de la Policía Local de Teguise, que recibieron una llamada telefónica alertando de robo de material en la Depuradora del Consorcio del Agua de Lanzarote, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Una vez en el lugar, los agentes de Arrecife se hacen cargo de la intervención, detectando que la puerta de acceso a la Depuradora estaba abierta, "con una pata de cabra en el interior y un candado fracturado", por lo que hicieron una batida por la zona y se encontraron a dos hombres ocultos en el interior y con signos de nerviosismo.

Tras inspeccionar el lugar, los agentes observan que estaba revuelto y con indicios de haberse sustraído cobre, con una alta valoración de dinero.

Por ello, desde la Policía Local de Arrecife se contacta a los responsables del Consorcio del Agua, se les informa de los ocurrido, confirmando la interposición de la denuncia correspondiente.

Los agentes de la Policía Local de Arrecife trasladan a los dos detenidos, de 20 y 39 años, a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para su puesta a disposición de la autoridad judicial y, junto a ellos, se aporta las herramientas incautadas (pata de cabra, llave inglesa, cortafríos, maza, llave de rueda, el candado forzado, y fotografías realizadas en la zona).