Detienen a dos jóvenes por el atraco en un supermercado del barrio de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación ocurrido el 5 de mayo en un supermercado del barrio de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria.

Las detenciones se han producido después de que dos hombres entraran encapuchados al interior del establecimiento portando machetes y, tras intimidar a las empleadas, arrancaron a la fuerza las cajas registradoras para posteriormente huir del lugar en un vehículo que les esperaba en el exterior, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras estos hechos, que subrayan han generado una "importante alarma social" entre vecinos y trabajadores de la zona por la violencia empleada durante el asalto, la investigación policial permitió identificar el vehículo utilizado en la huida, que constaba como sustraído previamente en otra demarcación policial.

Así, el 11 de mayo, agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron a un aviso vecinal en el barrio de La Isleta, donde varias personas intentaban sustraer una motocicleta introduciéndola en un turismo y, al comprobar la matrícula del vehículo, los efectivos verificaron, a través de la base datos de la Policía Nacional, que sobre el mismo constaba una investigación policial en curso.

Esta intervención y las investigaciones realizadas por los agentes de la Policía Nacional permitieron determinar la presunta relación de ambos hombres con el asalto ocurrido en el supermercado de Tafira, motivo por el que los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

De todos modos, la Policía Nacional señala que la investigación permanece abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.