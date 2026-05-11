Detienen a dos personas por robar joyas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria y venderlas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha esclarecido un robo de joyas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria tras detener a un hombre, como presunto autor material de los hechos, y a una mujer por la venta de las mismas.

La detención se ha producido después de que el 12 de abril una mujer interpusiera una denuncia, en la que informaba que el día anterior, mientras se encontraba fuera de su domicilio, unos desconocidos accedieron al interior de la vivienda tras forzar una ventana, y sustrajeron numerosas joyas y efectos de valor, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, entre los objetos sustraídos había cadenas, pulseras, anillos, relojes y otros efectos personales, además de pequeñas cantidades de dinero en efectivo.

Por ello, el Grupo de Policía Judicial realizó una serie de gestiones que les permitió tener conocimiento, a través de la Sección Técnica, de la venta de varias de estas joyas en establecimientos de compraventa de oro de la ciudad, siendo identificada como vendedora una mujer que había realizado diversas operaciones entre los días 14 y 21 de abril.

Debido a estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer en un establecimiento de compraventa cuando trataba de vender una nueva joya sustraída, interviniéndose además otros lotes previamente comercializados.

La detenida, por su parte, manifestó a los investigadores que las joyas se las había proporcionado un hombre, que posteriormente fue plenamente identificado, a cambio de su compañía.

Los agentes establecieron un dispositivo para localizar al principal investigado, que finalmente fue detenido el 28 de abril como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio. Además la policía pudo recuperar la totalidad de los lotes de joyas sustraídas, que fueron reconocidos por la víctima y posteriormente entregados en calidad de depósito.

Finalmente los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.