Detienen a un fugitivo por un delito de lesiones en el sur de Gran Canaria

Fugitivo lituano detenido por la Policía Nacional en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han detenido el 9 de marzo a un hombre, de 51 años y nacionalidad lituana, sobre el que pesaba una Orden Judicial de Búsqueda, Detención e Ingreso en Prisión, dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, por un delito de lesiones en ejecución de sentencia.

El ahora detenido tenía pendiente el cumplimiento de una condena firme de tres años y medio de prisión, así como la correspondiente responsabilidad civil derivada del procedimiento judicial, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En cuanto a los hechos que motivaron la resolución judicial se produjeron en el año 2002, cuando el ahora detenido habría participado en un secuestro y un robo con violencia cometido contra un conocido empresario del sector de la alimentación en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde robó medio millón de euros.

Así, tras un largo proceso judicial, en el año 2021 se dictó sentencia firme condenatoria para el detenido por una pena de prisión de tres años y medio de cárcel, la correspondiente indemnización a las víctimas y la devolución de la totalidad del dinero sustraído.

En su momento el condenado no ingresó voluntariamente en prisión ni pudo ser localizado para cumplir la pena, por lo que el órgano judicial competente emitió una requisitoria de búsqueda y captura, lo que hizo que las gestiones policiales para su localización se mantuvieran activas desde entonces.

Finalmente los agentes de la Policía Nacional, encargados de la investigación, han conseguido localizarlo y detenerlo en las inmediaciones del complejo de apartamentos en el que residía, en la zona de Campo Internacional, en Maspalomas.

Tras concluir las diligencias policiales, el reclamado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión para el cumplimiento de la condena pendiente.