Detienen a un hombre por agredir a dos policía locales en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del SUC - POLICÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a dos agentes cuando intervenían este martes, 31 de marzo, en una alteración del orden en la zona del Puerto.

En concreto, los hechos ocurrieron durante la mañana del 31 de marzo en la calle Veintinueve de Abril, cuando un indicativo de la zona respondió al aviso sobre una alteración del orden entre varias personas, y mientras los agentes intentaban mediar en la situación, un hombre, que no estaba involucrado en el conflicto, comenzó a golpear un vehículo policial y a dos agentes, según ha informado la Policía Local en nota de prensa.

En concreto, el hombre propinó presuntamente varios golpes a los agentes, que rápidamente actuaron para reducirlo, quedando detenido en ese instante, y siendo trasladado a dependencias policiales para su posterior presentación ante la autoridad judicial.

Si bien indican que las lesiones no fueron graves, los dos policías tuvieron que recibir atención médica.