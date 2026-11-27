Estado en la que se encontraba la vivienda donde detuvieron a un hombre por amenazar a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar por amenazar a su pareja en Las Palmas de Gran Canaria.

Los hechos han ocurrido el 26 de noviembre cuando, durante el mediodía, una dotación policial acudió a una vivienda tras producirse una discusión entre una pareja. Si bien, horas más tarde, el hombre regresó al domicilio y se inició una nueva discusión, en la que presuntamente amenazó de muerte a la mujer, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La mujer, ante la agresividad de su pareja y temiendo por su integridad física, se refugió en el baño, desde donde solicitó auxilio. En esta ocasión, tras recibir el aviso, varias dotaciones de Seguridad Ciudadana se desplazaron inmediatamente hasta la vivienda.

Una vez en el lugar, los agentes desplazados sorprendieron al hombre golpeando violentamente la puerta del baño con un extintor, mientras escuchaban los gritos de auxilio de la mujer.

Ante la gravedad de la situación, los policías intervinieron de inmediato, logrando reducir al hombre, que ofreció resistencia e impidió que continuara golpeando la puerta.

Una vez garantizada la seguridad de la víctima, los agentes consiguieron tranquilizarla, le ofrecieron asistencia sanitaria y la informaron de los derechos que le asisten como víctima de violencia de género. Además en la intervención los agentes pudieron comprobar que la vivienda presentaba numerosos daños en el mobiliario.

Por su parte, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.