Detienen a un hombre por amenazar a un peluquero de Telde (Gran Canaria) con un cuchillo

Cuchillo incautado al detenido por presuntamente amenazar a un peluquero en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 35 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras amenazar a un peluquero en el interior de su establecimiento en Telde (Gran Canaria).

La detención se ha producido después de que el 7 de noviembre, sobre las 10.30 horas, varios agentes que se encontraban realizando labores de seguridad ciudadana en la zona de San Gregorio, con motivo de un servicio policial, recibieron el aviso de un ciudadano que alertaba de la presencia de un hombre armado con un cuchillo que estaba amenazando a otra persona en una peluquería cercana, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente los agentes se desplazaron al lugar y comprobaron que en el exterior de la peluquería había un hombre que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, motivo por el que los policías le ordenaron que depusiera el arma, logrando que la dejara en el suelo sin oponer resistencia.

Una vez asegurada la situación, los agentes recabaron información sobre lo sucedido. En concreto, el detenido explicó que momentos antes se había cortado el pelo en el establecimiento y, tras un comentario del peluquero sobre el resultado del corte, se había sentido molesto y había abandonado el local para posteriormente regresar con un cuchillo que había cogido del interior de su vehículo y amenazar al profesional.

Además presuntamente llegó a decirle al peluquero que lo iba a apuñalar mientras se acerba a él de forma agresiva e intimidatoria.

Los agentes comprobaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y en las mismas pudieron observar la secuencia de lo ocurrido, así cómo el individuo se aproximaba a la víctima con el cuchillo en la mano.

Tras recabar las declaraciones de las personas implicadas y visionar las grabaciones, los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. De esta forma, tras concluir las diligencias policiales el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.