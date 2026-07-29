Detienen a un hombre por amenazar a viandantes con un martillo en San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria

Martillo incautado por Policía Nacional a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas graves tras intimidar con un martillo a varias personas en la zona de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que, en la noche del 27 de julio, la Sala CIMACC 091 recibió un aviso alertando de la presencia de un hombre que estaba amenazando a los viandantes con un martillo en la zona de San Cristóbal, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente los agentes se desplazaron al lugar, donde se entrevistaron con la persona que les había requerido, quien les expuso que el ahora detenido estaba golpeando con un martillo las paredes de los edificios y el mobiliario urbano de la vía pública por los que pasaba y, al percatarse de su presencia, comenzó a perseguirlo con la herramienta con la intención de alcanzarlo, si bien pudo huir y no llegó a lograrlo.

La versión de la víctima fue corroborada por un testigo que presenció los hechos. Así, tras realizar una inspección de la zona, los policías localizaron al sospechoso oculto en la planta baja de un edificio residencial próximo al lugar del incidente.

De esta forma, tras identificarlo, procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de amenazas y se incautaron del martillo.

Tras concluir las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.