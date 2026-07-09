Detienen a un hombre por el atraco de una joyería en el C.C. El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido por atraco en el C.C.El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su presunta implicación en el atraco cometido en una joyería del Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria, ocurrido en la tarde de este martes, 7 de julio.

Al hombre detenido, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, se le relaciona con los hechos ocurridos en la tarde del 7 de julio cuando varios hombres encapuchados accedieron a la joyería y, utilizando un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para sustraer diversas joyas.

Durante el asalto, las empleadas del establecimiento lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales, mientras que los atracadores huyeron seguidamente del lugar en un vehículo que figuraba como sustraído en la zona de Ojos de Garza y que fue localizado poco después por los policías participantes en el dispositivo desplegado tras recibir el aviso.

En el interior de dicho vehículo se encontraron efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos que, aseguran, son de interés para la investigación.

Las gestiones practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur han permitido identificar y detener a uno de los presuntos implicados como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Sin embargo, la investigación continúa abierta con el fin de esclarecer completamente los hechos, recuperar los efectos sustraídos y determinar la participación del resto de personas implicadas, así como su implicación en hechos similares que han ocurrido durante los últimos meses y que han generado una alarma social, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Por su parte, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, que serán remitidas a la autoridad judicial competente.