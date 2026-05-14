Detienen a un hombre buscado por la justicia tras ser reconocido por un policía fuera de servicio en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre, sobre el que constaban seis reclamaciones judiciales en vigor, gracias a la intervención de un agente fuera de servicio que lo reconoció cuando circulaba en un vehículo en el municipio de Telde.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 3 de mayo cuando un subinspector de la Policía Nacional, destinado en la Comisaría Local de Telde y fuera de servicio en ese momento, observó a un hombre al que reconoció porque le constaban varias requisitorias judiciales en vigor, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Por este motivo, el agente inició un seguimiento discreto del vehículo mientras alertaba y coordinaba la actuación con las unidades policiales en servicio en Las Palmas de Gran Canaria, facilitando en todo momento la dirección y el recorrido que estaba realizando el turismo.

De este modo, tras asegurar la zona para garantizar la seguridad de peatones y usuarios de la vía, los indicativos policiales interceptaron el vehículo en las inmediaciones de la Plaza Ingeniero Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria.

Seguidamente, tras identificar al ocupante, los agentes comprobaron a través de las bases policiales que sobre el mismo pesaban seis reclamaciones judiciales en vigor emitidas por diferentes órganos judiciales.

En concreto, entre estas reclamaciones había una orden de detención y presentación por un presunto delito de agresión sexual, tres reclamaciones relacionadas con robos con fuerza y dos requisitorias por quebrantamiento de condena, algunas de ellas con orden de ingreso en prisión.

Finalmente los agentes han procedido a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su posterior puesta a disposición judicial.

La Policía Nacional ha agradecido y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.