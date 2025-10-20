Detienen a un hombre por llevar crack y cocaína en su vehículo en Morro Jable (Fuerteventura)

Intervención de la Policía Canaria en Morro Jable (Fuerteventura) - CONSEJERÍA CANARIA DE PRESIDENCIA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Unidad de Prevención, Reacción e Intervención (UPRI) del Cuerpo General de la Policía Canaria han detenido a un hombre en la noche del 16 de octubre, en Morro Jable (Fuerteventura), como presunto autor de un delito contra la salud pública al llevar en su vehículo crack y cocaína.

La detención se produjo durante un operativo, en el que los agentes intervinieron 90 dosis de crack y 34 envoltorios termosellados de cocaína en el interior de un vehículo.

Además de 380 euros en efectivo y 26 tarjetas bancarias a nombre de distintos titulares, cuyo origen está actualmente bajo investigación, ya que se sospecha su vinculación con actividades delictivas, según ha informado la Policía canaria en nota de prensa.

El vehículo en el que encontraron la droga disponía de un mecanismo de ocultación activado mediante un interruptor cableado, por lo que permitía acceder a un compartimento secreto situado bajo el asiento del copiloto.

La localización de este compartimento fue posible gracias a la intervención de los perros del Grupo de Guías Caninos de la Policía Canaria, cuya actuación "resultó determinante para el éxito" de la operación.

En cuanto al vehículo y los efectos intervenidos, han quedado a disposición judicial en las dependencias de la Guardia Civil de Morro Jable, mientras continúan las diligencias correspondientes.