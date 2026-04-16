Detienen a un hombre por malos tratos a su ex pareja e hijo menor en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre, de 39 años, como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar, en concreto contra su ex pareja e hijo menor, y atentado a agente de la autoridad.

Los hechos se han producido durante la madrugada del 7 de abril cuando la ex pareja del ahora detenido se personó en la vivienda para recoger a su hijo menor tras tener conocimiento de que el hombre llevaba, desde el día anterior, consumiendo pastillas, manteniendo una actitud violenta y amenazadora.

Por este motivo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, la mujer, al ser consciente de que el hombre no estaba en condiciones de hacerse cargo del menor, intentó llevárselo del domicilio, siendo recibida de manera hostil por parte del padre del niño.

Ante esta situación, y tras ser comisionados por la Sala CIMACC 091, agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio donde el hombre esgrimió un fusil de pesca submarina contra uno de los policías y exhibió cuchillos de grandes dimensiones.

Tras una tensa intervención inicial, los actuantes lograron poner a salvo a la mujer, al menor y a otro familiar presente en la vivienda; mientras que el hombre, ante la negativa de deponer su actitud, se atrincheró y trepó hasta la azotea del edificio, amenazando con saltar al vacío si la policía no se retiraba.

Así, debido a la peligrosidad de la situación, se activó el protocolo de negociación policial, ya que el hombre llegó a fracturar parte de la fachada lanzando piedras de hormigón contra los agentes que custodiaban el perímetro.

En este marco, el despliegue policial permitió controlar los puntos de riesgo, logrando los agentes interceptar al individuo en las inmediaciones cuando intentaba huir por otra puerta del edificio, y procediendo a su detención inmediata.

La intervención, subrayan, permitió salvaguardar la integridad de todas las personas implicadas, especialmente la del menor, mientras que el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.