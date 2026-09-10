Detienen a un hombre en el muelle de Morro Jable (Fuerteventura) por llevar 10,2 kilos de hachís

Mochila con droga incautada por la Guardia Civil en el muelle de Morro Jable, en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a finales del mes de agosto a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, al ser interceptado en el muelle de Morro Jable con una bolsa de deportes con 10,2 kilos de hachís.

La detención se ha producido en el marco de un dispositivo establecido por la Guardia Civil para la prevención del tráfico de drogas en los recintos portuarios destinados al transporte de pasajeros y que, en esta ocasión, se detectó en el muelle de Morro Jable durante el embarque de una de las navieras que conectan Fuerteventura con Gran Canaria, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

En este dispositivo, los agentes procedieron a identificar a un hombre que se disponía a embarcar a pie y que portaba una bolsa de deporte. Seguidamente le inspeccionaron la bolsa, localizando los agentes en su interior un total de 20 placas de una sustancia resinosa, supuestamente polen de hachís.

Posteriormente, tras realizar el correspondiente pesaje, la sustancia intervenida arrojó un peso total de 10,2 kilos, motivo por el que los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.

El detenido, junto con las diligencias instruidas al efecto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en un centro penitenciario.