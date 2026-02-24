Detienen a un hombre y a una mujer por dos robos en Gran Canaria y por tráfico de drogas

Material y dinero incautado por Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de dos robos con fuerza en Santa Brígida y San Mateo, en la isla de Gran Canaria, así como por tráfico de drogas al menudeo.

La investigación comenzó en enero tras un robo con fuerza cometido en una vivienda de Santa Brígida, pudiendo identificar los agentes al presunto autor de estos hechos en las primeras diligencias, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Paralelamente, se investigaba otro robo reciente en un local de hostelería de San Mateo, que les permitió establecer una conexión directa con el detenido. Además en el desarrollo de las pesquisas, se identificó a una segunda implicada, la mujer, por su presunta participación en el robo del establecimiento hostelero.

Ambos se encontraban en el "radar" de la Guardia Civil por su presunta implicación en el tráfico de drogas, motivo por el que el 28 de enero desplegaron un dispositivo de vigilancia que les permitió interceptar a la mujer cuando portaba nueve gramos de cocaína y 285 euros en efectivo, presuntamente destinados a la venta inmediata.

Seguidamente se le detuvo y se practicó un registro domiciliario en el que se intervinieron 40 gramos de hachís, así como diverso material empleado para el pesaje y envasado de estupefacientes.

Estas pruebas han permitido a la Guardia Civil da por esclarecidos los dos robos investigados y retirar de la circulación un punto de venta de drogas en la zona.