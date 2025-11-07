Detienen a un hombre tras una persecución en coche por la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Vehículos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR @POLICIALPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido en la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, a un hombre, que carecía de permiso de conducción y con antecedentes penales, tras una persecución en coche por la zona de Vegueta.

La detención se ha producido después de que agentes de la Policía Local dieran el alto al conductor de un vehículo que circulaba a "gran velocidad" por la calle Primero de Mayo, sin embargo esta persona hizo caso omiso a las indicaciones.

Comenzó entonces una persecución por parte de la Policía Local, durante la que el ahora detenido circuló a gran velocidad y practicó una conducción "temeraria" entre la carretera GC-110, el barrio de El Batán y Vegueta, siendo en esta última zona, en concreto en la calle Corregidor Aguirre, donde finalmente pudo ser interceptado con el apoyo de la Unidad UE-GOIA.

Una vez interceptado, los policías comprobaron que el coche estaba denunciado por sustracción, mientras que el conductor mostró una fuerte resistencia durante su arresto.

Posteriormente los agentes pudieron comprobar que el vehículo había sido sustraído en el municipio de Mogán para presuntamente cometer un robo con violencia a una persona extranjera en dicho lugar; y en el interior del turismo encontraron más de 300 euros en efectivo, un cuchillo de 14 centímetros y un destornillador.

Finalmente el detenido fue trasladado hasta dependencias de la Policía Nacional, donde se instruyeron las diligencias correspondientes y se puso a disposición de la autoridad judicial competente.