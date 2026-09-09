Detienen a un hombre por robar de forma violenta en un comercio de Ingenio (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido, a finales de agosto, a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial ubicado en Ingenio (Gran Canaria).

La detención se ha producido tras presentarse una denuncia el 20 de agosto en la que los responsables del negocio expusieron que venían detectando una serie de sustracciones reiteradas atribuidas a una misma persona, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante ello, los agentes investigaron los hechos ocurridos el día 19 de agosto de 2026, cuando el presunto autor accedió al establecimiento y se apoderó de diversos productos.

Sin embargo, en el momento en que una trabajadora intentó impedir la sustracción y recriminó su conducta, el individuo reaccionó de forma violenta e intimidatoria, profiriendo graves amenazas contra la empleada mientras realizaba gestos que provocaron en la víctima un fundado temor por su integridad física, abandonando tras ello el lugar con los efectos sustraídos.

Los agentes del Puesto Principal de Agüimes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad del responsable, para lo que fue "fundamental" la recopilación de testimonios, la obtención de material audiovisual aportado por los denunciantes y el "exhaustivo análisis de toda" la información disponible.

En este marco, desarrollaron actuaciones como el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima, quien identificó de forma inequívoca al presunto autor de los hechos.

Posteriormente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de localización que permitió encontrar al sospechoso en una finca situada en las inmediaciones de una vía de comunicación del municipio de Ingenio.

Así tras comprobar su identidad, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron remitidas a la autoridad judicial competente de Telde para la continuación del correspondiente procedimiento judicial.