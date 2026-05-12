Detienen a un hombre por el robo en viviendas de una zona residencial de lujo de Arguineguín, en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha identificado y detenido al presunto autor de varios robos con fuerza cometidos en viviendas de una zona residencial de lujo de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria).

La detención se produce después de que durante el mes de abril se detectara una inusual actividad delictiva en una conocida urbanización de Arguineguín, donde el ahora detenido, actuando de forma coordinada con otra persona que aún no ha sido localizada, accedía al interior de tres parcelas diferentes en un corto periodo de tiempo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, el hombre escalaba muros perimetrales de gran altura, llegando en uno de los casos a superar los cuatro metros, para posteriormente merodear por las terrazas y garajes de los inmuebles, comprobando la seguridad de puertas y ventanas para acceder a las estancias principales.

Con esta forma de actuación logró sustraer del garaje de uno de los inmuebles dos vehículos de movilidad personal, concretamente patinetes eléctricos valorados en 900 euros; mientras que en otra de las viviendas, los sistemas de seguridad registraron cómo el sospechoso permaneció en el interior de la propiedad durante unos 50 minutos, llegando incluso a manipular y desconectar el cableado de las cámaras de videovigilancia para evitar ser descubierto.

Los agentes visionaron durante la investigación las grabaciones de seguridad de los lugares de residencia afectados, logrando obtener un fotograma nítido del rostro de uno de los ladrones en el momento en que intentaba inutilizar una cámara.

En ese momento, los guardias civiles reconocieron de inmediato al ahora detenido, ya que había sido detenido apenas dos días antes por otro delito, vistiendo en ambos casos la misma chaqueta tricolor y gorra de una conocida marca deportiva. Además llamó la atención de los investigadores que el presunto autor cometía los robos descalzos, denotando con ello una "gran confianza y agilidad" en el escalo.

Con esta información, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda el pasado 11 de abril, en el que agentes de la Policía Local localizaron al sospechoso en un lugar de tránsito de la localidad, procediendo entonces efectivos de la Guardia Civil a su inmediata detención.

En el momento del arresto, el hombre portaba las mismas prendas de ropa utilizadas durante los asaltos a las villas.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, decretándose el ingreso en prisión del investigado, sobre quien también pesaba una orden de búsqueda.