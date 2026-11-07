Detienen a un hombre por tráfico de drogas en el barrio de El Calero, en Telde (Gran Canaria)

Drogas, dinero y otros incautados por Policía Nacional en el barrio de El Calero, en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Telde (Gran Canaria) ha detenido a un hombre, de 30 años, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el barrio de El Calero.

La detención se ha producido en el marco de la denominada Operación Fear, después de que efectivos del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde iniciara la investigación tras tener conocimiento, a través de denuncias vecinales, de que un hombre podría estar dedicándose a la distribución y venta de sustancias estupefacientes a pequeña escala.

Por ello, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, los investigadores desarrollaron diversas actuaciones policiales durante varios meses, incluyendo numerosas vigilancias y seguimientos, lo que ha permitido observar transacciones de sustancias estupefacientes a cambio de dinero.

Los agentes también identificaron en varias ocasiones a distintos compradores a los que intervinieron sustancias estupefacientes, pudiendo así corroborar los indicios obtenidos durante la investigación y finalizando la investigación el 30 de octubre, con la detención del investigado.

Los agentes también realizaron un registro en su domicilio, donde localizaron e intervinieron 17 dosis de cocaína preparadas para su distribución; 3,80 gramos de cocaína; 47,90 gramos de polen de hachís; 15,60 gramos de marihuana; 260 euros en efectivo, tres relojes de alta gama y numerosas joyas.

El detenido contaba con antecedentes policiales, entre ellos dos detenciones anteriores por hechos relacionados con el tráfico de drogas. Así tras finalizar las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana, recordando que pueden hacerlo, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.