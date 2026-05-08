Detienen a un hombre por tráfico de drogas en Telde (Gran Canaria)

Dinero, droga y material incautado por Policía Nacional al detenido en Telde (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en Telde (Gran Canaria), en el marco de una operación desarrollada por el Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes.

La detención, que se ha producido tras una investigación realizada durante la segunda quincena de marzo, ha permitido a los agentes constatar la existencia de un punto activo de venta de droga al menudeo, centrado principalmente en la distribución de cocaína y cocaína base o "crack", según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En este sentido, las labores de vigilancia y control realizadas derivaron en la detección de varias transacciones ilícitas, confirmando así la actividad delictiva. Además el operativo llamó la atención de los investigadores por el "modus operandi" empleado por el ahora detenido, quien realizaba las ventas desde su domicilio, ubicado en una planta elevada.

En concreto, los compradores llamaban al portero automático desde la calle y el detenido, desde la ventana, utilizaba una cesta sujeta con cuerdas para intercambiar la sustancia por dinero sin necesidad de contacto directo con las personas que acudían a por la droga, lo que le permitía a agilizar la transacción debido a una discapacidad que limitaba su movilidad.

En el marco de la operación se ha llevado a cabo un registro domiciliario el 23 de abril, que permitió la intervención de 10 gramos de cocaína, 54 dosis de cocaína base, esteroides anabólicos, 285 euros en efectivo y útiles destinados a la preparación, dosificación y distribución de las sustancias estupefacientes.

Finalmente el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente por todo ello.