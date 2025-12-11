Detienen a un hombre por tres robos en el centro de enseñanza La Casa del Maestro, en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Agüimes (Gran Canaria) han detenido a un hombre como presunto autor de tres delitos contra el patrimonio, en concreto, dos robos con fuerza consumados y uno en grado de tentativa, cometidos en las instalaciones del centro de enseñanza conocido como La Casa del Maestro, en el citado municipio.

La detención se produjo tras detectarse una "inusual y preocupante" serie de asaltos cometidos en pocos días en dicho centro, permitiendo a los agentes establecer por la proximidad temporal de los incidentes la hipótesis de que se trataba de la misma persona actuando de forma continuada, ya que en apenas cinco días el centro fue víctima de tres robos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, el primer robo se producto sobre las 21.00 horas del 1 de diciembre y las 07.30 horas del día siguiente, cuando el detenido accedió mediante escalo y forzó varias puertas para sustraer proyectores, pantallas y seis ordenadores portátiles de uso docente.

Posteriormente, cuando solo habían pasado 24 horas, el 3 de diciembre, se registró una tentativa de robo frustrada por la rápida intervención de los trabajadores del centro. Y, finalmente, entre las 15.00 horas del día 4 y las 07.15 del 5 de diciembre, hubo un segundo robo consumado, en el que se sustrajeron nuevamente ordenadores, proyectores y una pantalla de proyección.

Fue en este segundo intento de robo cuando se produjo un "avance decisivo" en la investigación, ya que la observación de los trabajadores del centro permitió obtener una descripción física precisa del sospechoso, lo que facilitó su identificación.

A partir de esta información, la Guardia Civil realizó un seguimiento fotográfico que permitió asociar al individuo con los tres hechos delictivos. Así, tras el descubrimiento del último robo, en la mañana del 5 de diciembre, los agentes detuvieron al sospechoso, apenas unas horas después del último asalto.

El detenido fue informado de sus derechos y las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde.