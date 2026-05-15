Detienen a un hombre por varios hurtos y estafas bancarias por valor de 4.150 euros en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto y estafa bancaria por valor de 4.150 euros cometidos en Mogán (Gran Canaria).

La investigación comenzó en febrero de 2026 tras denunciar una ciudadana que había sufrido el hurto de su cartera y un teléfono móvil, de un modelo "poco usual", en un lugar de ocio nocturno de Mogán.

Además indicó que posteriormente detectó diversos cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria, realizados en su mayoría mediante el sistema "contactless" en pequeños comercios y máquinas expendedoras para evitar la solicitud del código PIN, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Si bien, días más tarde, los agentes tuvieron conocimiento de un nuevo hecho delictivo, un hurto en una vivienda habitada de Mogán, donde el ahora detenido aprovechó que una puerta corredera de la terraza se encontraba abierta y accedió al inmueble sin necesidad de emplear la fuerza.

Una vez en el interior de la vivienda sustrajo un patinete eléctrico, varios teléfonos móviles de alta gama, una tableta y dinero en efectivo. Además, tras estos hechos, el hombre volvió a utilizar nuevamente las tarjetas bancarias de los perjudicados para realizar compras en diversos establecimientos de un centro comercial de la zona.

En el marco de la investigación, los agentes consiguieron obtener grabaciones de seguridad de una estación de servicio de una empresa de transporte público y de varios comercios, lo que les permitió identificarlo, a pesar de que el sospechoso intentaba ocultar su identidad y carecía de un lugar de residencia conocido, pernoctando de forma habitual en zonas de infraviviendas.

Sin embargo, los agentes pudieron localizarlo, logrando su plena identificación mediante el reconocimiento de sus rasgos físicos, su forma de vestir y movimientos característicos observados en los fotogramas analizados.

De esta forma, tras establecer un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil procedió a la detención del investigado en una vía pública de la localidad, interviniéndole en el momento del arresto el patinete eléctrico y los terminales móviles sustraídos en la vivienda, así como el teléfono móvil blanco denunciado en el primer hurto en un local de ocio, pudiendo vincular directamente ambos casos.

El perjuicio económico total causado por estos hechos supera los 4.150 euros, entre los efectos sustraídos, valorados en unos 3.090 euros --incluyendo telefonía de alta gama y un vehículo de movilidad personal-- y 1.061,43 euros que han sido estafados mediante numerosos cargos bancarios fraudulentos realizados en comercios de la localidad.

La recuperación de la mayoría de los objetos ha permitido que sean devueltos a sus legítimos propietarios.

Finalmente las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha hecho constar que al detenido le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y las personas, así como una requisitoria en vigor.