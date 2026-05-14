Detienen a un hombre por varios robos con violencia en salones recreativos y una joyería en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 26 de marzo a un hombre como presunto autor de varios delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en salones recreativos, una joyería y contra trabajadores de empresas de recaudación en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se ha producido tras la investigación desarrollada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la UDEV, perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, que ha permitido esclarecer siete atestados relacionados con ocho robos ocurridos entre los meses de enero y abril de 2025, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En la investigación se incluyen robos consumados y en grado de tentativa en distintos establecimientos como los citados. En concreto, en uno de los robos consumados los autores lograron sustraer una importante cantidad de dinero en efectivo empleando armas blancas de grandes dimensiones.

Además los agentes han podido determinar la participación coordinada de varios hombres, dos de ellos ya están en prisión preventiva por hechos de similar naturaleza.

Y es que los investigados actuaban siguiendo un patrón común, caracterizado por el uso de prendas oscuras para ocultar su identidad, armas blancas, así como la utilización de vehículos con matrículas manipuladas. Además en algunos casos realizaban un seguimiento previo de las víctimas para seleccionar el momento más propicio para cometer los asaltos.

En el marco de esta investigación, los agentes han realizado una entrada y registro autorizada judicialmente, en la que se obtuvieron indicios relevantes para el esclarecimiento de los hechos; mientras que el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.

Los otros dos principales investigados se encontraban en prisión preventiva desde octubre de 2025 por su presunta implicación en otros robos con intimidación cometidos en salones de apuestas de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.