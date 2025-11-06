Detienen "in situ" a tres hombres que entraron a robar en casa de una mujer mayor en Vecindario (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido "in situ" a tres hombres por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas al acceder en la madrugada del 18 de octubre al interior de una vivienda en Vecindario, en la isla de Gran Canaria, donde vive una mujer de unos 80 años.

Las detenciones se produjeron después de que el Centro de Control de la Guardia Civil alertara, sobre las 04.45 horas del citado día, de que habían recibido un "aviso crucial" sobre que varios individuos estaban entrando en una vivienda tras acceder presuntamente a la fuerza al interior de la misma, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Seguidamente se personó en la zona una patrulla de la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, percatándose los agentes de la presencia de tres individuos en el interior de la vivienda y escuchando gritos.

Tras confirmar un vecino la violencia del acceso, indicando que los asaltantes habían forzado la puerta principal de la casa a base de patadas para lograr su apertura, los agentes intervinieron y consiguieron detener a los tres hombres.

Por su parte, la mujer mayor fue atendida por personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Insular para una mejor valoración y asistencia médica.

En el interior del domicilio los agentes pudieron observar un gran desorden en el mobiliario y "claros signos" de búsqueda intencionada de objetos de interés por parte de los autores.

Finalmente las diligencias fueron instruidas, logrando los agentes recuperar varios teléfonos móviles y comprobar que habían intentado sustraer dos patinetes eléctricos.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado de instrucción de guardia de San Bartolomé de Tirajana.