Detienen a un joven que almacenaba diferentes drogas en un trastero de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Material incautado por Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han detenido el 9 de octubre a un joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al encontrarle en un almacén diferentes drogas.
La investigación, realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría local de Maspalomas, se prolongó durante unos dos meses, y permitió a los agentes localizar un trastero utilizado presuntamente para almacenar y preparar diferentes sustancias destinadas a su posterior distribución en distintos puntos de San Bartolomé de Tirajana, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
En el marco de la actuación, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuyas cantidades deben confirmarse analíticamente por los organismos competentes, si bien indican que se intervinieron 755 gramos de hachís, 55 pastillas de éxtasis, 10 gramos de cocaína, 8,7 gramos de MDMA, 8,7 gramos de ketamina y 5,8 gramos de TUSI, además de ocho frascos de popper.
Los agentes también se incautaron de 672 euros en efectivo, dos balanzas de precisión y diversos útiles relacionados presuntamente con la preparación, dosificación y distribución de las sustancias. Tras concluir las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.