Detienen a un joven en Arrecife (Lanzarote) con una orden de búsqueda por hurto

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) ha detenido este martes a un hombre, de 19 años, sobre el que se había emitido, desde los juzgados, una orden de búsqueda, detención y personación por la comisión de delitos relacionados con hurto.

La orden fue emitida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife y la detención se produjo en uno de los despliegues que realiza la Policía Local de Arrecife para combatir la venta y consumo de drogas en los parques y espacios públicos del municipio, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

El arresto se produjo durante el día en la zona conocida como Parque de Los Pinos, en el barrio de Titerroy, donde los agentes locales estaban realizando un control preventivo y en un momento de identificación de personas y consulta en la base de datos policial, se constató que este joven tenía una requisitoria judicial, por lo que se le detuvo.

El hombre tenía una orden de búsqueda y detención por la "comisión de delitos contra el contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en la modalidad de hurto".