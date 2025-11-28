Detienen a un joven de un centro de menores tras robar dinero a un anciano en Triana, en Las Palmas de Gran Canaria

Dinero recuperado por la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de un centro de menores como presunto autor de un delito de robo con violencia a un hombre, de 89 años, al que agredió y le robó el dinero de la pensión --900 euros-- que acababa de retirar de un cajero en la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se produjo en la noche de este jueves, cuando la Sala Operativa CIMACC del 091 comisionó a una patrulla hasta una calle de la zona de Triana, donde un hombre de avanzada edad había sido agredido y le habían robado, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los agentes asistieron a la víctima a su llegada, ya que presentaba contusiones leves, y seguidamente se entrevistaron con el anciano, que les expuso como un joven lo sorprendió por la espalda y tras un fuerte tirón cayó al suelo, donde el asaltante aprovechó para sustraerle los 900 euros en efectivo que había retirado de un cajero y que correspondían a su pensión.

Posteriormente los agentes recabaron información de la víctima, testigos e intervinieron un teléfono móvil que tenía un bono "wawa joven" y que se le había caído al ahora detenido cuando huyó. Esto permitió a los policías identificarlo rápidamente, por lo que horas más tarde lo localizaron y detuvieron horas más tarde en el centro de acogida donde reside.

Al arrestar al joven, los agentes le realizaron un cacheo de seguridad, pudiendo recuperar la cantidad de 800 euros, que la llevaba oculta en una sudadera de color negra que había sido descrita por los testigos.

Tras concluir las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores Las Palmas.