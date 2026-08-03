Detienen a una mujer en Arucas (Gran Canaria) que tenía cuatro órdenes judiciales de búsqueda y arresto

Un agente de la Policía canaria con la detenida en Arucas (Gran Canaria) - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido a una mujer en Arucas (Gran Canaria) que tenía cuatro órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidas por cuatro órganos judiciales diferentes.

Los agentes, tras varias gestiones de investigación, lograron localizar a la persona reclamada y procedieron a su detención en cumplimiento de los mandamientos judiciales que permanecían en vigor, según ha informado la Consejería regional de Seguridad en nota de prensa.

En este caso, las órdenes judiciales estaban relacionadas con presuntos delitos de quebrantamiento de condena o medida cautelar, amenazas, daños, lesiones y coacciones.

Así tras practicar la detención, la persona ha sido puesta a disposición judicial para la ejecución de las resoluciones correspondientes.