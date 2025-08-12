Detienen a una mujer por la muerte de un hombre en Ojos de Garza (Gran Canaria) tras producirse un incendio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a una mujer, de 66 años, por su presunta implicación en la muerte de un hombre en Ojos de Garza, en el municipio de Telde (Gran Canaria), tras producirse un incendio en una vivienda.

La detención se ha producido después de que una llamada, a las 02.00 horas de este martes, alertara a la Policía Nacional de que se estaba produciendo un incendio en una vivienda en Ojos de Garza y, al llegar al lugar, los agentes han tenido que hacer uso del extintor y activar a los bomberos para la extinción del fuego, según han informado desde el cuerpo policial.

Durante el transcurso de la incidencia, varios testigos indicaron a los agentes que en un furgón, que había al lado de la vivienda incendiada, y al que las llamas habían alcanzado, pernoctaba un hombre, de 67 años, que ha fallecido porque se encontraba dentro del vehículo cuando se ha producido el fuego.

En cuanto al origen del incendio, los mismos testigos expusieron que durante el día habían tenido desavenencias con una vecina, quien presuntamente les había amenazado con quemarles unos enseres que tenían en la zona.

Por ello se ha detenido a la mujer como presunta responsable del incendio y del homicidio, que habrá que determinar durante la investigación policial si ha sido doloso o imprudente.