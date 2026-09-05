Detienen a un padre y a su hijo por gestionar un punto de venta de drogas en La Garita (Gran Canaria)

Material incautado - CEDIDO POR POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido varones, padre e hijo, como presuntos autores de delitos relacionados con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, al gestionar un punto de venta de sustancias estupefacientes en La Garita, dentro del municipio de Telde (Gran Canaria),

Según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se trata de una investigación desarrollada desde hace meses por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Telde debido a las numerosas quejas vecinales por la venta de droga en el barrio.

Los agentes lograron acreditar diferentes operaciones presuntamente relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes y comprobaron la adquisición de cocaína por parte de varias personas que habían contactado con uno de los investigados.

Por ello, con los indicios obtenidos se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización de entrada y registro en el domicilio investigado, que se llevó a cabo el 28 de agosto, con autorización judicial.

En el interior del inmueble fueron localizados los dos investigados y se intervino una importante cantidad y variedad de sustancias estupefacientes, así como dinero en efectivo y diferentes efectos relacionados con su preparación y distribución.

SE LOCALIZARON MDMA, TUSI, COCAÍNA, ÉXTASIS O HACHÍS

En concreto, el balance policial recoge la intervención de 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, 13,20 gramos de cocaína, nueve pastillas de éxtasis, 216,3 gramos de polen de hachís y 25 gramos de marihuana.

Además, los agentes hallaron 25,69 gramos de una sustancia pulverulenta de color amarillo pendiente de análisis, mientras que las drogas intervenidas fueron valoradas inicialmente en el mercado ilícito en más de 28.000 euros.

Los policías también localizaron 9.894 euros en efectivo, distribuidos principalmente en billetes de distinto valor, además de dos básculas de precisión, numerosos envoltorios y bolsas destinados al fraccionamiento de las sustancias, utensilios con restos de droga y una batidora con restos de una sustancia de color rosa.

Por último, los dos varones fueron detenidos y puestos posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos.