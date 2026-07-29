Detienen a un hombre en Las Palmas de Gran Canaria por delitos contra la libertad sexual de menores

Agentes de la Policía Autonómica durante la Operación Panmesh en Las Palmas de Gran Canaria- POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido este miércoles a un hombre, en el marco de la operación denominada 'Panmesh', por su presunta relación con un delito contra la libertad sexual de menores.

La actuación está dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza nº 3 (anteriormente Juzgado número 3 de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia), y el dispositivo policial se ha desarrollado en el barrio de La Isleta, donde agentes del Grupo de Denuncias e Investigación han practicado una entrada y registro previamente autorizada por la autoridad judicial.

El resultado de estas actuaciones practicadas, según ha informado la Policía Canaria en nota de prensa, ha sido la detención de un hombre presuntamente relacionada con los hechos investigados y la instrucción de las correspondientes diligencias policiales y judiciales.

Actualmente la investigación continúa abierta, y las actuaciones judiciales han sido declaradas secretas para "preservar el adecuado" desarrollo de la investigación, así como para proteger especialmente la identidad, la intimidad y los derechos de las personas menores de edad afectadas.