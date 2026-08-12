Detienen a 5 personas por tráfico de drogas en Ingenio (Gran Canaria)

Dinero, arma y drogas incautadas en Ingenio (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Telde (Gran Canaria), han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas en Ingenio, en el marco de la operación Hardy.

Las detenciones se han producido tras una investigación de varios meses, en los que los agentes realizaron numerosas vigilancias tras tener conocimiento de la venta de droga en la vía pública, así como a través de un vehículo que se trasladaba por diferentes puntos del municipio, indican desde el cuerpo policial.

Estas vigilancias permitieron a los agentes reunir suficientes indicios sobre la implicación de los ahora detenidos en la venta de sustancias estupefacientes, optando entonces por la práctica de registros, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los registros realizados permitieron a los agentes incautarse de 107 gramos de cocaína preparados para su distribución y venta, 50 gramos de hachís, 28.305 euros en efectivo, dos básculas de precisión, dos vehículos tipo turismo y diverso material destinado a la elaboración, almacenamiento y embalaje de sustancias estupefacientes.

Además los policías intervinieron un arma tipo revólver y cinco cartuchos sin detonar. Tras concluir las diligencias policiales, los cinco detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.