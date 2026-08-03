Detienen en Tenerife a un hombre y una mujer por un delito de malos tratos sobre su hijo de dos años

Coche Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido recientemente en Tenerife a dos personas, un hombre y una mujer, por un presunto delito de malos tratos hacia su hijo de dos años de edad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de julio de 2026 en un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife al que acudieron los progenitores junto a su hijo, según informa el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Según las declaraciones de los trabajadores del establecimiento que dieron cuenta a la Policía Nacional, durante la estancia en el restaurante, el padre habría golpeado, zarandeado y cubierto con su mano la boca y nariz del niño en varias ocasiones durante largos intervalos de tiempo con la finalidad de que dejara de llorar.

Mientras esto ocurría, la madre no solo no recriminó la acción, sino que parecía incitar al padre a que actuara así.

Tras los hechos, los agentes iniciaron las oportunas labores de investigación con la finalidad de esclarecer lo ocurrido e identificar a los presuntos autores, los cuales tenían su residencia habitual en Murcia.

Finalmente, y gracias a la colaboración policial llevada a cabo entre los agentes del grupo de menores de Policía Nacional de Tenerife y Murcia, el padre y la madre del menor fueron detenidos los días 20 y 21 de julio respectivamente en la isla, tras lo cual fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.