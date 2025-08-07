Detienen a tres jóvenes en Las Palmas de Gran Canaria por asaltar a una persona y robarle el reloj en Barcelona

Reloj robado y recuperado por Policía Nacional en una investigación conjunta con Mossos d'Esquadra - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han detenido a tres hombres, de entre 21 y 23 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia o intimidación y lesiones después de asaltar a una persona y robarle el reloj en Barcelona.

Los hechos se produjeron el 19 de mayo, en el distrito de Les Corts de Barcelona, donde los tres jóvenes abordaron a un hombre y le sustrajeron el reloj que portaba en la muñeca, produciéndole lesiones, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Estos hechos motivaron que se comenzara una investigación conjunta entre la Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, en la que se llevaron a cabo tres registros de manera simultánea en tres domicilios de Las Palmas de Gran Canaria tras localizar e identificar a los presuntos autores de los hechos.

Como resultado de estos registros, se practicaron las tres detenciones, ya que se hallaron indicios relevantes sobre la autoría de los mismos en el robo del reloj de alta gama, que estaría valorado en 5.000 euros.

Los detenidos tenían antecedentes policiales y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, en funciones de guardia, el 31 de julio, ingresando uno de ellos en prisión provisional.