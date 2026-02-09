La DGT realiza una campaña de inspección de camiones y guaguas en Canarias, donde denunciaron 595 en la de 2025

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, con la directora provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior en Las Palmas, Eva Canitrot, en la presentación de una campaña de la DGT - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) realiza desde este 9 de febrero, y hasta el día 15 del mes, una nueva campaña de vigilancia y control enfocada en la seguridad de los vehículos dedicados al transporte de mercancías y personas, en todo el territorio nacional, incluida Canarias.

En la última campaña de estas características en el archipiélago, en febrero de 2025, se realizaron un total de 595 denuncias, tras controlar a 2.376 camiones, de los que se denunciaron 492; y se inspeccionaron 448 guaguas, de las que 103 fueron denunciadas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

En estos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con otros cuerpos de policía local y autonómica que se suman a la campaña, inspeccionarán tanto las condiciones de circulación de camiones y guaguas, como a sus conductores.

De este modo, se realizarán comprobaciones sobre la documentación y las condiciones técnicas de los vehículos, y se prestará especial atención al conductor profesional, habilitación, permisos, así como sus tiempos estipulados de conducción y descanso.

También serán objeto de atención las causas concurrentes generales de la siniestralidad en la carretera, como son los excesos de velocidad y el consumo del alcohol y drogas al volante.

La vigilancia se realizará en todo tipo de carreteras y en cualquier momento del día, prestando especial atención a las rutas con mayor circulación de este tipo de vehículos.