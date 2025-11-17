Dimite la administradora general de RTVC, María Méndez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La administradora general de RadioTelevisión Canaria (RTVC), María Méndez, ha informado este lunes a la comisión de control del Parlamento de Canarias su renuncia al cargo, que comunicó el pasado sábado al Gobierno de Canarias.

En un breve y emocionado discurso ante los diputados --ha comparecido en calidad de administradora en funciones-- ha apuntado que su nombramiento respondió a una "necesidad transitoria y excepcional" que, tras casi dos años, "se ha prolongado incluso más de lo previsto".

Por ello, ha indicado que "una vez puestas las bases del proceso de transformación" que los medios públicos canarios necesitan, entiende que su etapa al frente del ente autonómico "ha concluido".

Méndez le ha dado las gracias a los diputados de la comisión "por la consideración y el respeto", el mismo que ella les ha dispensado, al tiempo que ha mostrado también su gratitud al Gobierno de Canarias por haberla propuesto para un puesto que ha tratado de desempeñar "con profesionalidad y vocación de servicio público", lo mismo que el Parlamento de Canarias, que refrendó su nombramiento.

Asimismo, ha resaltado el "trabajo" y la "excepcional disposición" de la plantilla de RTVC durante sus casi dos años de mandato pues se trata de un equipo "altamente comprometido y capacitado" y que "sin duda constituye su principal activo". "Me sentí siempre apoyada", ha agregado.