Dimite el concejal del PSOE Manuel Garrido que cuestionó la maternidad de una edil del PP de Santa Cruz de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santa Cruz de La Palma ha anunciado este viernes la dimisión del concejal Manuel Garrido que en un pleno de la corporación cuestionó la maternidad de la edil de Turismo y Patrimonio, Saray González (PP) e ironizó con la "erótica del poder".

En una nota en redes sociales la agrupación afirma que "comparte plenamente" la decisión de Garrido de entregar su acta porque responde a la "forma de entender la política" de los socialistas.

"Cuando una situación afecta a la institución, lo responsable es dar el paso, aunque cueste. Ese es el nivel de responsabilidad que nos exigimos en el Partido Socialista, y nos lo exigimos porque nos lo aplicamos", detalla.

A diferencia del Partido Popular, prosigue, "nosotros sí tenemos un listón de responsabilidad, y no lo bajamos según convenga, por eso, en materia de responsabilidad y de igualdad, el Partido Popular no nos va a dar ni una lección, ni una".

Asimismo afirma que "la igualdad entre mujeres y hombres es un principio irrenunciable del PSOE" y de su forma de entender la vida pública, "dentro y fuera de las instituciones".

"No es una posición coyuntural ni una respuesta a nada, es una convicción que forma parte de lo que somos, de nuestra historia y de nuestro trabajo diario en Santa Cruz de La Palma. Santa Cruz de La Palma tiene problemas reales que reclaman toda la atención de sus representantes", comentan los socialistas.

A ellos, destacan, "debe dedicarse el debate en el Ayuntamiento y a ellos seguirá dedicándose el Grupo Municipal Socialista, que continuará ejerciendo una oposición exigente, rigurosa y con voluntad de acuerdo en todo lo que beneficie a la ciudad".